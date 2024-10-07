عراقجي: سنرد بحزم على اي مغامرة للكيان الصيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، وبدر عبد العاطي وزير خارجية مصر، آخر التطورات في المنطقة في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

وشدد الطرفان في هذه المحادثة على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة وإرسال المساعدات الإنسانية للمهجرين.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت، وصف وزير الخارجية الايراني وضع المقاومة في لبنان بالمناسب، وأكد على جاهزية قوى المقاومة الكاملة لمواجهة أي هجوم بري محتمل من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

كما أكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى زيادة التوتر والحرب في المنطقة؛ لكنها لا تخشى الحرب وسترد بشكل حازم ومناسب على أي عمل ومغامرة جديدة يقوم بها الكيان الصهيوني.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة.