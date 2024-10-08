قاليباف: قوتنا الرادعة كبيرة لدرجة أننا لا نسمح بالعدوان على بلدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، في حديث حول مستوى استعداد المؤسسات التنفيذية والعسكرية في البلاد لمواجهة التطورات الأمنية في المنطقة: مهمة كل واحد منا في الجمهورية الإسلامية هو إرساء الأمن والاستقرار.

وأشار: منذ بداية الثورة الإسلامية وحتى اليوم، تمكنا من القيام بهذا الواجب الأساسي والمهم في جميع الظروف، سواء كان ذلك أثناء المواجهة مع الجماعات الملحدة مثل المنافقين، أو أثناء الحرب مع البعثيين أو غيرها من الحوادث.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: بالطبع، لقد قلنا دائما أننا لا ننوي أبدا فتح بلد ولا نسعى إلى خلق زعزعة الأمن في أي مكان، ولكن قوة الردع النشطة لدينا هي لدرجة أننا لا نسمح بالتأكيد بالعدوان على بلدنا. ومن وجد هذه الشجاعة، فالجميع رأى في ردنا عليه في عمليتين وعدا صادقا.

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