رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور طاجيكستان غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس مجموعة الصداقة والبرلمانية بين إيران وطاجيكستان، فتح الله توسلي إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى طاجيكستان وقال: "إن هذه الزيارة تأتي بدعوة من السلطات الطاجيكية وتستمر لمدة يومين. وسيغادر الوفد البرلماني الإيراني إلى هذا البلد غدا الأربعاء".

وقال رئيس مجموعة الصداقة والبرلمانية بين إيران وطاجيكستان، في شرحه لأهداف هذه الرحلة: "إن هذه الرحلة تسعى إلى تحقيق أهداف متعددة الأطراف وثنائية؛ ومن الناحية المتعددة الأطراف يمكن أن نذكر حضور رئيس البرلمان في مؤتمر الذكرى السنوية لدستور طاجيكستان، وثنائيا سيلتقي رئيس المجلس الإسلامي والوفد مع رستم إمام علي رئيس المجلس الوطني الطاجيكي، ومحمد طاهر ذاكر زاده رئيس مجلس النواب في طاجيكستان وإمام علي الرحمن رئيس جمهورية طاجيكستان".

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