قاليباف يهنئ العميد حاجي زاده على حصوله وسام "الفتح" من قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي العميد حاجي زاده وقال: "بكل فخر، اهنئ اخي العزيز العميد أمير علي حاجي زاده، القائد البصير والشجاع للقوة الجو-فضائية في حرس الثورة الاسلامية وجميع علماء صناعة الجوفضائية في البلاد على حصول العميد على وسام الفتح".

وأضاف قاليباف: "لقد كرس العميد حاجي زاده حياته للدفاع عن وحدة أراضي إيران وهو أبرز تلاميذ مدرسة الشهيد طهراني مقدم".

هذا وقد منح سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) بعد نجاح عملية الوعد الصادق2، وسام الفتح الى العميد حاجي زاده، قائد القوة الجوية في حرس الثورة الاسلامية.

وقد تم اختيار وسام الفتح رمزاً للعمليات المنتصرة لمجاهدي الإسلام والمنتصرين في هذه العمليات.

ويتكون هذا الوسام من ثلاث سعف نخيل وقبة مسجد جامع خرمشهر وعلم جمهورية إيران الإسلامية.

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