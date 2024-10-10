رئيس البرلمان الايراني يلتقي رئيس طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار قاليباف في اللقاء الى قدرات وطاقات البلدين داعيا الى توسيع العلاقات الشاملة وتنفيذ وثيقة التعاون لـ 50 عاما بما يسهم في ايجاد قفزة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



كما التقى قاليباف صباح اليوم، رئيسي المجلسين الوطني والنواب بطاجيكستان.



وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي قد بدا امس زيارة لطاجيكستان على راس وفد برلماني رفيع.



وتشكل زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، اولوية في المحادثات بين وفدي البلدين. كما سيتم خلال الزيارة استعراض سبل توطيد العلاقات البرلمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين ايران وطاجيكستان.



وسيشارك قاليباف خلال الزيارة في "مؤتمر الذكرى الـ 30 للتصديق على دستور جمهورية طاجيكستان" ويلقي كلمة فيه.



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