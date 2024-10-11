قاليباف يغادر دوشنبه متوجها إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، دوشنبه، بعد رحلة إلى طاجيكستان استغرقت يومين، متوجهاً إلى طهران بمرافقة رسمية من "أحمد زاده رج باي"، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الطاجيكية.

وكان رئيس البرلمان قد زار هذا البلد مساء الاربعاء على رأس وفد برلماني وبدعوة من السلطات الطاجيكية.

وكان تعزيز العلاقات البرلمانية وتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين طهران ودوشنبه من بين أهداف هذه الرحلة.

لقاء ثنائي وحوار مع رئيس ورؤساء المجالس الوطنية والنواب وحضور مجلس النواب والكلمة في الاجتماع الدولي والبرلماني تحت عنوان "الموافقة على الذكرى الثلاثين للتصديق على دستور جمهورية طاجيكستان" في هذا البلد من بين الأحداث المهمة في هذه الرحلة.

في هذه الرحلة، رافق رئيس البرلمان فتح الله توسلي، رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية الطاجيكية، سارا فلاحي، علي بابائي كارنامي، حسين امامي راد، روح الله عباسبور، هادي محمد بور.

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