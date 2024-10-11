بزشكيان: إيران تعلن استعدادها لتطوير التعاون الشامل مع أوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، خلال زيارته لتركمانستان ظهر اليوم الجمعة، خلال لقائه مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف، على ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الرئيس الإيراني إلى استعداد إيران لتطوير التعاون الشامل مع أوزبكستان، وقال: يمكننا تطوير تعاوننا في المجالات العلمية والصناعية والثقافية.

ولدى دعوته لرئيس أوزبكستان لزيارة طهران، قال بزشكيان: إن قدرات إيران في المجالين العلمي والصناعي يمكن أن تكون المحور الرئيسي لتطوير التعاون المشترك.

وفي هذا اللقاء عبر الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس أوزبكستان عن ارتياحه للقاء بزشكيان ودعوته لزيارة أوزبكستان، وقال إن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن يمكن أن يساعد في تنمية البلاد.

وأشار إلى مكانة إيران البارزة في القطاعين العلمي والصناعي، وقال: نريد الحصول على مساعدة من إيران في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والصناعية.

/انتهى/