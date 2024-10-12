حزب الله يستهدف مدينة طبريا وتجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت 12-10-2024 تجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا بصلية صاروخية.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم السبت 12-10-2024 مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.
/انتهى/
تعليقك