حزب الله: استهدفنا مصنعا للمواد المتفجرة داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في حيفا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في بيانات متتالية للحزب عن عملياته العسكرية التي تستهدف الداخل الإسرائيلي في ظل المواجهات مع الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية".

وأضاف: "استهدفنا قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية.. و‏تجمعا لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية".‏

وقال البيان: "استهدفنا ‏قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصبناها إصابة مباشرة".

كما أعلن "حزب الله" عن استهداف مربضا للجيش الإسرائيلي في معيليا بصلية ‏صاروخية. ‏

واختتم: "بينما كانت جرافة عسكرية صهيونية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة، ‌‏إستهدفناها بصاروخ ‌‏موجه وأصبناها إصابة مباشرة".‏

وفي بيان سابق أصدره "حزب الله" مساء أمس الجمعة بشأن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، أكد فيه أن "العدو الإسرائيلي فشل حتى اللحظة في السيطرة على أي من التلال المشرفة التي يحاول التقدم إليها".

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