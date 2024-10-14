المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو في اللبونة وخلة وردة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:05) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:15) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:02) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 للمرة الثانية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

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