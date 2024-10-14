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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ ص

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو في اللبونة وخلة وردة

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو في اللبونة وخلة وردة

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم الاثنين، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:05) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:15) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:02) من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 للمرة الثانية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949584

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