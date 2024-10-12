قاليباف يتوجه الى جنيف لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بعد ختام زيارته الى بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقال إن قاليباف، الذي سافر إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، سيسافر إلى جنيف بعد اجتماعه مع المسؤولين اللبنانيين.

وعاد رئيس البرلمان من زيارته إلى طاجيكستان أمس. وجاءت الرحلة للمشاركة في "احتفال الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان".

وقال قاليباف بعد وصوله إلى البلاد في مطار مهرآباد، خلال المفاوضات مع رؤساء البرلمانات، ذكرنا أيضا أن البرلمانات الآسيوية، وخاصة الإسلامية منها، فضلا عن رؤساء البرلمانات العالمية الذين سيحضرون في جنيف الأسبوع المقبل، ينبغي الاهتمام بموضوع فلسطين والضغط على إسرائيل على المستوى الدولي لوقف الجرائم الصهيونية.

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