قاليباف يعلن عن تضاعف حجم التبادل التجاري مع طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف قاليباف بعد عودته من زيارته إلى طاجيكستان التي استغرقت يومين: "في اليوم الأول عقدنا اجتماعات مع رئيس البرلمان الطاجيكي "رستم إمامعلي"، ورئيس المجلس الوطني "محمد طاهر ذاكر زاده"، والرئيس الطاجيكي "إمامعلي رحمن".

وأكد أن موضوعات هذه اللقاءات تمحورت حول القضايا الثقافية والاجتماعية، مضيفا: نظراً للعلاقات العميقة والحضارية بين البلدين، فقد كانت الزيارة فرصة جيدة لتطوير علاقاتنا في كافة المجالات.

وتابع قائلا: لقد تطورت العلاقات في العامين الماضيين في مجال اللغة الفارسية والإدارات مثل الهلال الأحمر، التي كان ينبغي إنشاؤها هناك وتكون فعالة.

وأضاف: كانت أهم مناقشاتنا في مجال القضايا الاقتصادية والصناعية، ومنذ عام 2021 إلى اليوم، ازدادت التبادلات التجارية بين البلدين.

وتابع: إن في المفاوضات التي أجريناها مع رئيس طاجيكستان، كان النقاش المتعلق بتخفيض التعريفات الجمركية أحد القضايا التي كان من المفترض أن تتم متابعتها بالتعاون في اللجنة المشتركة، والتي يمكن أن تزيد من حجم صادراتنا.

وقال قاليباف تم خلال الزيارة إجراء مباحثات في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والدفاعي.

وصرح: إن من القضايا التي نوقشت في اجتماعاتنا موضوع السياحة وتعزيزها من خلال النقل الجوي.

وأضاف: كانت إحدى القضايا المهمة هي قضية الأمن الإقليمي. وفي المفاوضات، ناقشنا قضايا مهمة مثل ضمان الاستقرار والأمن في أفغانستان، ومكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة.

وقال: كما أنني وجدت في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي حضرته، فرصة مناسبة للإشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في غزة ولبنان.

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