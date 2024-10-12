رئيس البرلمان الايراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمدباقر قاليباف الذي وصل الى بيروت صباح اليوم السبت لإجراء محادثات مع السلطات اللبنانية.

وناقش الجانبان خلال هذه اللقاء احدث التطورات في لبنان وغزة كما بحثا سبل وضع الحد امام جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وسيلتقي قاليباف أيضا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومع عدد من النواب اللبنانيين ورؤساء الأحزاب اللبنانية.

وقال قاليباف لدى وصوله الى بيروت انه يحمل رسالة من قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني ومقاومته.

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