السفير الايراني لدى العراق يسلم المشهداني دعوة قاليباف لزيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه استقبل رئيس مجلس النواب العراقي "محمود المشهداني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، وتسلم منه دعوة رئيس المجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" لزيارة إيران.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، أن "محمود المشهداني" استقبل بمكتبه في بغداد، السفير الإيراني "محمد كاظم آل صادق"، حيث نقل السفير الإيراني إثناء اللقاء تهنئة وتحيات رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف للمشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعبان اللبناني والفلسطيني، وما يتعرضان له من إبادة على يد الكيان الصهيوني.

من جانبه، شدد المشهداني على ضرورة التعاون البرلماني في الملفات المشتركة بين بغداد وطهران، وتعزيز اواصر حسن الجوار بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وتابع البيان، أن رئيس مجلس النواب العراقي رحب في لقائه السفير ال صادق، بدعوة نظيره الايراني لزيارة طهران، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

كما اتفق الجانبان، في هذا اللقاء، على تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية للبلدين.