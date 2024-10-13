عراقجي: لا نريد الحرب والتوتر ولكننا جاهزون لأي سيناريو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي لدى وصوله إلى بغداد، في حديث مع الصحفيين، إلى أن مواقف البلدين مشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وقيّم مواقف السلطات العراقية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعن أي تحرك من جانب الكيان الصهيوني لتصعيد التوتر في المنطقة، قال: لا نريد الحرب والتوتر، لكننا مستعدون لأي سيناريو.

وقال وزير الخارجية الإيراني: مع ذلك، هدفنا هو منع وقوع أي كارثة بمساعدة دول المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، إلى مطار بغداد الدولي ظهر اليوم (الأحد)، في إطار زيارة رسمية، وكان في استقباله مسؤولون عراقيون وسفير بلادنا في بغداد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الرحلات الإقليمية لوزير الخارجية الإيراني.

وسبق أن زار عراقجي السعودية وقطر ولبنان لبحث قضايا وتطورات المنطقة مع مسؤولي هذه الدول.

وبالإشارة إلى الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد، قيمت وسائل الإعلام العراقية هذه الرحلة بأنها مهمة للغاية للجهود الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة.

ومن المفترض أن يلتقي عراقجي بالسلطات العراقية ويتحدث معها. ومن بعدها سيذهب إلى مسقط عاصمة عمان.

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