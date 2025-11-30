مباحثات بين عراقجي ونائب وزير الخارجية السعودي لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود بن محمد الساطي، الذي زار طهران للتشاور مع مسؤولين من وزارة الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي صباح اليوم.

وخلال هذا اللقاء، جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتوسيعها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية والدولية. ووصف وزير الخارجية الإيراني استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتصعيده للعدوان العسكري على لبنان وسوريا، بأنه أكبر تهديد للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإقليمية والإسلامية للحد من تحريض الكيان الصهيوني على الحرب وانعدام القانون في المنطقة.

ومن جهته أكد نائب وزير الخارجية السعودي موقف بلاده الداعي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وبعد لقاء نائب وزير الخارجية السعودي بوزير الخارجية، التقى وأجرى محادثات مع محمد رضا رؤوف الشيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية إلى سوريا.