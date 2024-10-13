عراقجي يتوجه إلى مسقط في ختام زيارته لبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، مساء اليوم الاحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها الى عاصمة سلطنة عمان مسقط.

ووصل عراقجي الى بغداد، ظهر اليوم الاحد؛ في زيارة رسمية لاجراء مشاورات دبلوماسية حول العلاقات الثنائية بين ايران والعراق والتطورات الراهنة في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الايراني، في بغداد اليوم، كلا من وزير الخارجية، ورئيس مجلس الوزراء، وايضا رئيس الجمهورية العراقي.

وفي لقائه وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حذر وزير الخارجية الايراني بشان الوضع الخطير للغاية التي تمر به المنطقة؛ بينما صرح حسين أن بلاده تسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة، مؤكدا رفضه استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار