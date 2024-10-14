الاحتلال يقرّ بـ110 إصابات خلال 38 عملية لحزب الله ضد الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تخللت العمليات التي نفّذها حزب الله أيضاً اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل في اتجاه بلدات حدودية، لتسفر عملياته عن إصابة ما يزيد على 110 جنود، بحسب ما أكدته منصة إعلامية إسرائيلية.

وأطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان صليةً صاروخيةً نوعيةً على مركز التأهيل والصيانة "7200"، جنوبي حيفا المحتلة، مساء السبت.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب تابع للواء "غولاني" في "بنيامينا"، جنوبي حيفا المحتلة، أدت إلى إيقاع العشرات من الإسرائيليين بين قتلى ومصابين، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصاً ‏على النويري والبسطة في العاصمة اللبنانية بيروت وسائر المناطق.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين جاءتا في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ورداً على ‏المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

كذلك، جدّدت المقاومة تأكيدها أنّها ستبقى حاضرةً ‏وجاهزةً للدفاع عن لبنان وشعبه، وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع الاحتلال.

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