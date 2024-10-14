 أنصار الله تبارك لحزب الله استهداف لواء "غولاني" في "بنيامينا" جنوب حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب السياسي ان الضربة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود العدو الصهيوني في حادث أمني هو الأصعب باعتراف إعلام العدو .

وأضاف ان العملية أثبتت جهوزية قوات حزب الله ونجاح المجاهدين الأبطال في إرساء معادلات الردع وتوازن الرعب

وتابع، نجدد تضامن شعبنا وقواته المسلحة مع المقاومة الإسلامية اللبنانية واستمرار اليمن في معركة الإسناد دفاعا عن فلسطين ولبنان.

وأكد مواصلة الضربات والهجمات من مختلف جبهات الإسناد في عمق كيان العدو كفيلة بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

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