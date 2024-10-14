العملية التي قام بها حزب الله ضد لواء جولاني بمثابة عمل استخباراتي عظيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علي خضريان اعتبر عملية حزب الله التي قام بها الليلة الماضية ضد لواء جولاني بأنها بمثابة عمل استخبارتي عظيم.

وأضاف خضريان أن العملية المركبة لحزب ادت إلى سفك دماء 100 جندي من نخبة لواء جولاني بما في ذلك اصابة ضباطه وقادته وربما بعض قادة جيش الكيان الصهيوني وكانت أكثر من مجرد عمل عسكري قوي ولكنها عمل استخبارتي عظيم.

وتابع خضريان ان العملية اظهرت انه على الرغم من استشهاد قادة حزب الله الا ان قاعدته ما تزال قوية مثل اليوم الأول للحرب فضلا عن تفوقه المعلوماتي.

ولفت خضريان إلى أن عمليات حزب الله اللبناني في الأيام الأخيرة تشير إلى أن المقاومة اللبنانية تستعيد معادلة الضاحية – حيفا، وبيروت – تل أبيب، وهذا يعني أنه سيتم الهجوم على حيفا عند استهداف الضاحية وسيتم استهداف عاصمة الكيان الإسرائيلي عندما يتم استهداف بيروت.

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