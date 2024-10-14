صحيفة معاريف الإسرئيلية: حادثة حيفا كارثة وإشكالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة الميادين كتبت نقلا عن صحيفة "معاريف" التابعة للاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن هجوم حزب الله على حيفا يوم أمس يعدّ "حدثاً صعباً ومزعجاً وإشكالياً بالنسبة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها "تؤكد التحديات المعقدة التي يضعها حزب الله أمام منظومات الدفاع الجوي".

وأكدت الصحيفة أنالهجوم الذي نفذه حزب الله على حيفا يعدّ "حدثاً صعباً وكارثياً ومزعجاً وإشكالياً بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى الاحتلال إسرائيلي لا يملك حالياً نظام اعتراض مخصصاً للتعامل مع الطائرات المسيرة التي يتم إطلاقها على الكيان الإسرائيلي من لبنان وغزة وسوريا والعراق وإيران واليمن".

وقالت إن هذه "الحادثة الصعبة في بنيامينا تشكّل مَعلَماً إضافياً في المعركة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله"، لافتةً إلى أنها "تؤكد التحديات المعقدة التي تضعها المنظمة أمام منظومات الدفاع الجوي".ورأت أن "الكيان الإسرائيلي مُطالب بالتعامل مع هذا التحدي الإضافي".

وأضافت "معاريف": "على الرغم من أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى تعديلات على أنظمة الكشف والاعتراض للقبة الحديدية، ويجري تطوير تطورات إضافية في الصناعات الأمنية، وأهمها نظام الاعتراض المعتمد على الليزر، فإن الطائرات المسيرة لا تزال تصل إلى الكيان الإسرائيلي".

وأكدت أن "فرصة إسقاط المسيرة منخفضة أكثر من إسقاط الصواريخ. لذلك، اختار حزب الله هذا السلاح. ويجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتصرف بشكل دفاعي بهدف إسقاط الطائرات المسيرة".

واستعادت الصحيفةالهجوم الذي نفذه حزب الله في نبسان ابريل الماضي "بمزيج من الصواريخ المضادة للدروع وقذائف صاروخية وطائرتين مسيرتين انتحاريتين. كذلك، تطرقت إلى إصابة طائرتين مسيرتين متفجرتين لحزب الله حورفيش بعد بضعة أشهر"، وإلى هجوم في الشهر نفسه، "نتيجة سقوط طائرة مسيرة متفجرة في شمال الجولان".

ونقلت "معاريف" عن روتِم مي تال، المدير العام لشركة Asgard Systems التي تطور تكنولوجيا عسكرية للصناعات الأمنية، قوله إن "الطائرات المسيرة بطبيعتها لديها بصمة رادارية متحدية بوجهٍ خاص، ولا سيما إذا كانت تحلق على ارتفاع منخفض، بحيث يتم تحدي الرادار. إضافة إلى ذلك، فإن أنظمة الكشف والإنذار تواجه تحدياً من الوسائل القتالية الجديدة".

واجمعت الصحف الرئيسية في كيان الاحتلال على عنوان مشترك بشأن عملية حزب الله البطولية التي استهدفت قاعدة لـ"غولاني" جنوب حيفا، ووصفتها بالكارثة.

يأتي ذلك على خلفية تنفيذ المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الأحد، عملية اطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب تابع للواء "غولاني" في "بنيامينا" جنوبي حيفا المحتلة.

وعقب العملية، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل 4 جنود، على الأقل، فيما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن "نجمة داوود الحمراء" أنّ ثمة 67 مصاباً في الهجوم

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