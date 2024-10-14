إنفجار أجهزة "البيجر" كان كارثة على حياة سكان حيفا!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاتب والصحفي في موقع ويلا العبري "نير كيبنيس" كتب في مقال له على الموقع: "قالوا لنا إنه مهزوم، مضروب ومنكسر، لكن حزب الله أثبت الليلة الماضية أنه قادر على أن يكون فتاكا.

وأضاف متسائلا: من المسؤول عن الشعور بالنشوة الخطيرة؟ لماذا يتهرب الكيان الصهيوني من الحسم؟.

وتابع "صحيح أن تسلسل قيادة حزب الله تضرر بشدة، صحيح أنه فقد بعض وسائله الحربية، صحيح أنه صُدم إلى حد ما من القضاء على قادته، لكن ها هو يتعافى ويقاوم.

وقال: لن نعلق كلّ هذا على ضربة الطائرة من دون طيار فقط، ولكن دعونا نتذكر أن هذا إطلاق نار منهجي ومدروس على الكيان الإسرائيلي.

وأوضح منذ عدة أسابيع، إلى جانب الحقيقة غير السارة المتمثلة في أنه منذ هجوم البايجر واغتيال الشهيد حسن نصر الله فإن الشيء الرئيسي والذي تغير على الأرض هو أن دائرة النار شملت "روتينيا" المستوطنات الشمالية، وتوسعت إلى منطقة حيفا الكبرى وحتّى جنوبها.

ولفت إلى أن أي أن روتين الطوارئ الذي لا يجب أن يكون روتينا أصلًا الذي كان يسري على بضع عشرات وصولًا إلى مئات الآلاف من مواطني "إسرائيل" أصبح يسري على الملايين.

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