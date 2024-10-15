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١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م

الحكومة الايرانية: الوعد الصادق 2 كانت جزءاً صغيراً من قوة إيران وننصح العدو ان لايلعب بالنار

الحكومة الايرانية: الوعد الصادق 2 كانت جزءاً صغيراً من قوة إيران وننصح العدو ان لايلعب بالنار

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان ماحدث في عملية الوعد الصادق الثانية كان جزءا صغيرا من قوة ايران وننصح العدو ان لايلعب بالنار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاءخلال مؤتمر صحفي: "إيران لم تبدأ حرباً قط،لكنها لم ولن تتردد في الدفاع عن نفسها وليست مستعدة أبداً لاستبدال مصالحها الوطنية بشيء آخر".

وأضافت مهاجراني: "ننصح العدو ان لا يلعب بالنار ولاتمزح مع إيران تحت أي ظرف من الظروف؛ لأن ما حدث في عملية الوعد الصادق 2 كان جزءاً صغيراً من قوة إيران".

وتابعت: "بصرف النظر عن نوع المفاوضات التي تجري بين أمريكا والكيان الصهيوني، فإننا نؤكد على أن إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر".

وأكدت: "كما صرحت به قائد الثورة الاسلامية، لن نتردد ولن نتسرع في الرد بل سنرد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".

كما اشارت الى الاوضاع الكارثية في المنطقة وقالت: "شهدت البشرية كارثة إنسانية العام الماضي ونعمل للحد من المعاناة بفلسطين ولبنان" مؤكدا: "نرحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان".

/انتهى/

رمز الخبر 1949629

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