الحكومة الايرانية: الوعد الصادق 2 كانت جزءاً صغيراً من قوة إيران وننصح العدو ان لايلعب بالنار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاءخلال مؤتمر صحفي: "إيران لم تبدأ حرباً قط،لكنها لم ولن تتردد في الدفاع عن نفسها وليست مستعدة أبداً لاستبدال مصالحها الوطنية بشيء آخر".

وأضافت مهاجراني: "ننصح العدو ان لا يلعب بالنار ولاتمزح مع إيران تحت أي ظرف من الظروف؛ لأن ما حدث في عملية الوعد الصادق 2 كان جزءاً صغيراً من قوة إيران".

وتابعت: "بصرف النظر عن نوع المفاوضات التي تجري بين أمريكا والكيان الصهيوني، فإننا نؤكد على أن إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر".

وأكدت: "كما صرحت به قائد الثورة الاسلامية، لن نتردد ولن نتسرع في الرد بل سنرد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".

كما اشارت الى الاوضاع الكارثية في المنطقة وقالت: "شهدت البشرية كارثة إنسانية العام الماضي ونعمل للحد من المعاناة بفلسطين ولبنان" مؤكدا: "نرحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان".

/انتهى/