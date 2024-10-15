نتنياهو: دفعنا ثمناً مؤلماً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني،قد هدد خلال زيارته لقاعدة غولاني في منطقة "بنيامينا" بهجوم عنيف ضد حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني، الذي فشل جيشه في تحقيق أهدافه العسكرية خلال العام الماضي: "لقد دفعنا ثمناً مؤلماً، لكننا سنواصل الحرب. سنواصل توجيه ضربات قاسية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، وكذلك في بيروت."

وكان حزب الله قد استهدف مساء الأحد قاعدة لواء غولاني التابعة للجيش الصهيوني في منطقة بنيامينا جنوب حيفا بهجمات طائرات مسيرة انقضاضية، حيث اعترف الصهاينة بمقتل 4 جنود وإصابة 110 آخرين بجروح.

وكان "هرتسي هليفي"، رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني، قد زار هذه القاعدة في وقت سابق، وقال: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريبية في عمق (الأراضي المحتلة) كان صعباً ونتائجه مؤلمة."

منذ بدء عمليات حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، اضطر عدد كبير من المستوطنين الصهاينة في هذه المنطقة إلى الفرار من منازلهم، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الصهيونية، فإن معظم السكان المتبقين في المنطقة يعانون من مشاكل نفسية وعقلية.

وقد نشر حزب الله اللبناني مؤخراً "إنفوغرافيك" يظهر أنه من الثامن من أكتوبر 2023 حتى الثامن من أكتوبر 2024 , نفذ ما مجموعه 3,194 عملية ضد مواقع عسكرية ومستعمرات صهيونية في شمال الأراضي المحتلة.

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