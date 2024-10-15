 اجتماع وزراء الخارجية الأعضاء بصيغة 3+3 في إسطنبول قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني والأردنيين المقيمين في الخارج أيمن الصفدي.

وحول منصة التعاون الإقليمي بصيغة 3+3 في جنوب القوقاز، قال هاكان فيدان: "نواصل مشاوراتنا بشأن القوقاز مع دول المنطقة من خلال منصة الأعمال الإقليمية لجنوب القوقاز. وسنعقد الاجتماع الثالث لهذه المنصة في إسطنبول يوم 18 أكتوبر. وقال "إن وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وإيران والاتحاد الروسي سيحضرون الاجتماع معنا أيضًا".

هذا وانعقد الاجتماع الأول لمنصة التعاون الإقليمي بصيغة 3+3 في جنوب القوقاز في العاصمة موسكو في ديسمبر 2021، واستضافته وزارة الخارجية الروسية، ونواب وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران كانوا حاضرين في الاجتماعات.

عقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران الاجتماع الثاني بصيغة 3 + 3 في أكتوبر 2023 في طهران.

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