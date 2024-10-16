صالحي: تصريحات المسؤول الإعلامي التركي الأخيرة مثيرة للاستياء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صالحي أكد أن التصريحات التي صدرت مؤخراً عن بعض المسؤولين الإعلاميين في تركيا تسببت في استياء الرأي العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب تجنب مثل هذه التصريحات.

وردا على تصريحات وزير الثقافة الايراني قال فخر الدين ألتون، رئيس مركز الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية أنيي أؤكد أن النهج الثابت للحكومة التركية هو تعزيز الصداقة وزيادة العلاقات مع شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات، وأي كلام مخالف لذلك لا يعكس رأي أو موقف رئيس الجمهورية أو الحكومة التركية.

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