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١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٠٥ م

الخارجية الايرانية تستدعي السفير المجري

الخارجية الايرانية تستدعي السفير المجري

استدعت الخارجية الايرانية، السفير المجري لدى طهران، على خلفية فرض الاتحاد الاوروبي لعقوبات جديد على شخصيات ايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، حضر اللقاء مع السفير الهنغاري؛ حيث ابلغه احتجاج ايران الشديد، واكد بان الاساليب اللاقانونية والسرية المتمثلة في فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية مرفوضة بامتياز وغير مجدية.

كما تم التاكيد في هذا اللقاء، على "ان التعاون الدفاعي والعسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية مع سائر البلدان، هو اجراء قانوني ويأتي في سياق الدفاع عن المصالح والامن القومي الايراني، وليس من القضايا التي يسمح لاطراف اخرى التدخل فيها".

وصرح مساعد وزير الخارجية للجانب الاوروبي : ان اجراء الاتحاد الاوروبي المتمثل في حظر شركات الطيران المدني الايرانية، يشكل انتهاكا سافرا للقوانين والمعايير الدولية، لا سيما الحقوق والحريات الاساسية لحقوق الانسان، كما يتعارض والاداعاءات الاوروبية المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي ختام هذا اللقاء، وجّه المسؤول الايراني النصح الى الدول الاوروبية بان لا تقع في شراك المحافل المناوئة لايران وخاصة كيان الفصل العنصري الصهيوني، وان لا تضحي بمصالحها وعلاقاتها العريقة مع ايران؛ خدمة لاجندات اعداء التعاون بين ايران واوروبا.

من جانبه، تعهد السفير الهنغاري لدى ايران، بان ينقل مواقف طهران هذه الى قادة الاتحاد الاوروبي.

رمز الخبر 1949643

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