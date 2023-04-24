وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخزانة الأمريكية قالت عبر موقعها على الإنترنت إن واشنطن وضعت 4 من كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية والحرس الثوري الإسلامي على قائمة العقوبات.

وقالت امريكا ايضا ان الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني اضيف ايضا إلى قائمة العقوبات.

وادرجت امريكا برويز أبسالان ، نائب قائد فيلق سلمان بمحافظة سيستان وبلوشستان ، وأمان الله غشتاسبي ، نائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري ، وقائد مقر كربلاء العملياتي ، وسلمان أدينه وند ، قائد وحدة إغاثة طهران الكبرى ، و سيد محمد أمين أقاميري ، امين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني ، في قائمة العقوبات اليوم .

وقبل ساعة قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على إيران بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية ، تم إضافة أربعة مسؤولين من الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة العقوبات.

وبحسب إعلان وزارة الخارجية البريطانية ، فإنه تم وضع "محمد نظرعظيمي" قائد مقر النجف الأشرف للحرس الثوري (محافظة كرمانشاه) ، و"حبيب شهسواري" قائد حرس الثورة في محافظة أذربيجان غربي و"محسن كريمي" قائد حرس الثورة في محافظة مركزي و"أحمد خادم" قائد مقر كربلاء للحرس الثوري في جنوب غرب البلاد على قائمة العقوبات.

وجاء تحرك إنجلترا ودول غربية أخرى في ظرف أفادت فيه بعض وسائل الإعلام الغربية الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران يوم الإثنين.

وأدانت جمهورية إيران الإسلامية بشدة القرارات الغربية بفرض اجراءات حظر أحادية الجانب ضد بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي ومثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية.

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