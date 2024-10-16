منظومة "ثاد" لا تستطيع مواجهة الصواريخ الباليستية المتطورة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء هذا الإعلان بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على الأراضي المحتلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر منظومة ثاد في المنطقة، حيث تم نشرها أيضًا في عام 2019 ضمن إطار مناورات مشتركة، لكن الظروف الراهنة وتوقيت الانتشار الحالي يختلفان تماماً.

منظومة ثاد هي نظام دفاع صاروخي أمريكي مصمم لمواجهة الصواريخ الباليستية ذات المدى المتوسط والقصير. وتعمل صواريخ هذه المنظومة عبر استهداف الصواريخ الباليستية بدون رؤوس متفجرة أو حربية.

وأكد التقرير على القوة العسكرية الإيرانية، وخاصة صواريخها الباليستية، وتفوقها على منظومات الدفاع المتعددة الطبقات التابعة للنظام الصهيوني.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي عن نيتها نشر منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد"، والتي تعتبر منظومة متقدمة، في الأراضي المحتلة."

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