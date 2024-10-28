الكيان الإسرائيلي يعقد اجتماعاته في غرف محصنة تحت الأرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء،نقلا عن الميادين اعلن انه الكابينة الإسرائيلية، سيعقد اجتماعه اليوم تبعا للأوضاع الأمنية في مكان مغاير للعادة مؤكدا انه لأول مرة سيعقد هذا الاجتماع دون المستشارين وفقط بحضور الوزراء.

انتشر الخوف والهلع داخل الأراضي المحتلة ليصل إلى أكثر الأماكن المحصنة في المراكز الأمنية التابعة للكيان الصهيوني على الرغم أن أميركا اعلنت سابقا أنها زودت الكيان الصهيوني بمنظومة تاد المضادة للصواريخ لتعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية للكيان الصهيوني.

الجدير بالذكر أن عملية الوعد الصادق2 تمكنت من أصابة اماكن محصنة وعسكرية تابعة للكيان الصهيوني ولم تتمكن منظومة دفاع الجوية الإسرائيلية من تتبعها وتصديها.

كما تمكنت المقاومة اللبنانية واليمينة من تدمير الاهداف المرجوة دون تصدي من منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية حيث وصلت الى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والى مطعم مقر جولاني وميناء حيفا والتي تعتبر من انجح العمليات الصاروخية للمقاومة خلال الاسابيع الأخيرة.

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