ولايتي: الغرب لن يحقق مآربه المشؤومة في ممارسة الضغط على ايران/ سنرد على اي اعتداء على اراضينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، اليوم الخميس في بيان انه يمر اليوم اكثر من عام على الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة وشعب لبنان المظلومين وباقي بلدان المنطقة، وان هذا الكيان السفاح ومن دون الاكتراث بالمبادئ الانسانية والقوانين الدولية وبدعم من الغرب وعلى راسه امريكا، يقترف جرائم غير مسبوقة في تاريخ البشرية.

واضاف ان الامريكيين يزودون هذا الكيان باي سلاح وامكانات يطلبها هذا الكيان ورئيس وزرائه المتعطش للدماء من دون اي قيود، ويلعبون في الظاهر دور الوسيط، لكن في الباطن، هم شركاء في جميع هذه الجرائم والابادة الجماعية ضد المسلمين.

واكد ان على الغرب ان يعلم انه لن يحقق أي من مآربه المشؤومة في ممارسة الضغط على ايران بما في ذلك العقوبات على الخطوط الجوية الايرانية، وان الشعب الايراني العظيم شهد خلال الأعوام الـ 45 الماضية هكذا اجراءات خبيثة، وصنع دائما فرصا من هذه القيود.

من جانب اخر ندد ولايتي وهو مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، بالبيان المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ووصف هذه المزاعم بانها لا اساس لها واكد ملكية ايران للجزر الثلاث وقال ان الجزر الايرانية الثلاث هي جزء لا يتجزا من اراضي ايران الاسلامي وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسمح لاي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

واضاف: يجب ان اؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها المالك الرئيسي للجزر الثلاث، ترصد بدقة تحركات المضمرين السوء للمصالح الوطنية والاقليمية وسترد على اي اعتداء على اراضي بلادنا، مؤكدا ان حتمية هذه الملكية لن تتزعزع مع هكذا اجتماعات واهية ومزاعم هزيلة.