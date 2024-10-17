https://ar.mehrnews.com/news/1949698/ ١٧/١٠/٢٠٢٤، ١٠:٥٧ ص رمز الخبر 1949698 إيران السياسة إيران السياسة ١٧/١٠/٢٠٢٤، ١٠:٥٧ ص مشاهد جوية لمراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في أصفهان شاهد صور جوية لمراسم التشييع المهيبة لجثمان المستشار الايراني في بيروت العميد الشهيد عباس نيلفروشان في ساحة بزرغمهر في أصفهان. رمز الخبر 1949698 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة سلامي مخاطبا العدو الإسرائيلي: الوعد الصادق2 كانت مجرد تحذير شاهد بالفيديو والصور... حضور جماهيري حاشد في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان بمشهد مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في مدينة اصفهان فيديو..زاوية اخرى من حضور العميد قاآني في مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان سمات تشييع العميد عباس نيلفروشان مدينة اصفهان
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