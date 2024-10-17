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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٧ ص

مشاهد جوية لمراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في أصفهان

مشاهد جوية لمراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في أصفهان

شاهد صور جوية لمراسم التشييع المهيبة لجثمان المستشار الايراني في بيروت العميد الشهيد عباس نيلفروشان في ساحة بزرغمهر في أصفهان.

رمز الخبر 1949698
شیرین سماره

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