مشاهد جوية لمراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في أصفهان

شاهد صور جوية لمراسم التشييع المهيبة لجثمان المستشار الايراني في بيروت العميد الشهيد عباس نيلفروشان في ساحة بزرغمهر في أصفهان.