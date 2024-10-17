لن يبقى لكم دبابات.. الميركافا الصهيونية تحترق على الهواء مباشرا في اللبونة بسواعد المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، ‏استهداف مجاهديها عند الساعة الـ9 من صباح اليوم الخميس، دبابتي "‏ميركافا" في مرتفع اللبونة، بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح.

وبذلك، يرتفع عدد دبابات "الميركافا" التي استهدفتها المقاومة في نفس الموقع اليوم، إلى 4 دبابات، بعدما كانت قد ‏استهدفت عند الساعة الـ12:50 مساءً وعند الساعة الـ2 فجراً، دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع طاقمهما بين قتيل وجريح.

وتأتي هذه الاستهدافات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.