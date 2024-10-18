أول رد فعل لحركة حماس على إعلان استشهاد "يحيى السنوار"

افادت وكالة مهر للأنباء أنه نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا متضاربة حول تأكيد استشهاد يحيى السنوار القائد السياسي والعسكري لحركة حماس، وذلك نقلا عن مقابلة أجراها "باسم نعيم" مع مسؤولين عسكريين في حماس.

ويقول البعض، مثل شبكة الجزيرة، نقلا عن مقابلة باسم نعيم مع "وكالة فرانس برس"، إن باسم نعيم لم يؤكد استشهاد السنوار.

ومع ذلك، يزعم موقع CNN أن هذا المسؤول الكبير في حماس ذكر استشهاد السنوار في البيان الأول، لكن تم حذف اسم السنوار في البيان الثاني.

الجزيرة: مسؤول كبير في حماس لم يؤكد وفاة السنوار

وذكرت الجزيرة في تقرير لها أن "مسؤولا كبيرا في حماس يقول إنه لا يمكن القضاء على الجماعة الفلسطينية بقتل قادتها، لكنه رفض تأكيد وفاة زعيمها يحيى السنوار".

وبحسب الجزيرة، قال "باسم نعيم"، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "إن حماس حركة تحررية يقودها أشخاص ينشدون الحرية والكرامة، وهذا لا يمكن إزالته".

وفي بيان له، ذكر باسم نعيم عدداً من قادة حماس الذين قُتلوا في الماضي، وقال إن مقتلهم زاد من شعبية الجماعة.

وتابع نعيم حديثه قائلاً: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني. وأصبحت حماس أقوى وأكثر شعبية في كل مرة، وتم إطلاق سراح هؤلاء القادة الرمزيين للأجيال القادمة "

سي إن إن: مسؤول كبير في حماس ذكر استشهاد السنوار، لكنه صححه مرة أخرى!

لكن موقع "سي إن إن" زعم، في إشارة إلى تصريح باسم نعيم، أن باسم نعيم، المسؤول الكبير في حماس، أكد استشهاد القيادي في حماس يحيى السنوار يوم الجمعة، لكنه أكد أن الحركة ستنتصر في النهاية وستصبح حماس أقوى وأكثر شعبية مع كل اغتيال للقادة السابقين.

وقال البيان، الذي لم يذكر سنوار بالاسم، إنه "من المؤلم والمحزن أن نفقد أحباءنا، وخاصة القادة الاستثنائيين مثلنا"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وتزعم شبكة "سي إن إن" أن "باسم نعيم كان قد أصدر بيانا مماثلا باسم السنوار قبل هذا البيان، لكنه تراجع عنه بعد فترة وجيزة وفي البيان الثاني تم حذف اسم السنوار".

ولم تذكر CNN مكان نشر تصريح باسم نعيم وهل أرسل هذا التصريح إلى CNN أم تم نشره في مكان آخر.

نتنياهو یدعي اغتيال "يحيى السنوار"

وأكد ذلك بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أمس الخميس، بتكرار ادعاء جيش الاحتلال بشأن اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وزعم نتنياهو: "تم القضاء على السنوار، لكن مهمتنا لم تنته وعلينا إعادة الأسرى". العمل لم ينته بعد!

وقبل دقائق، تبنى الجيش الصهيوني رسميا اغتيال يحيى السنوار في عملية يوم الأربعاء جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش الصهيوني في وقت سابق أنه يحقق في احتمالية مقتل (استشهاد) يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عملية في قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة الصهيونية والشاباك، جهاز المخابرات الداخلية للنظام، والناطق باسم الجيش، في بيان مشترك، أنه تم إجراء اختبارات للتعرف على السنوار، وفي حال تأكد اغتياله فسوف يعلنون ذلك رسميًا.

ولم ترد حماس على ادعاء النظام الصهيوني هذا. وبعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس في طهران، تم تقديم السنوار خلفا له. وسبق أن أعلن الجيش الصهيوني عن اغتيال السنوار ولكن كان ينفي ذلك بعد أيام .

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