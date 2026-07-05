قاليباف خلال لقائه رئيس مجلس قيادة حماس: نواصل دعم المسلمين ومحور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أكد خلال لقائه رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش، أن «الدبلوماسية والمفاوضات يجب أن تسهما في معالجة التحديات العسكرية، وأن تحافظا على الإنجازات التي حققها المقاتلون وتعملا على تثبيتها، وهو أمر لا يتحقق إلا عندما تكون الدولة مستعدة للدفاع إلى جانب مسارها الدبلوماسي».

وأضاف: «إن الثأر للقائد الشهيد يكون بتحرير القدس».

وتابع قاليباف: «لسنا في حالة سلام مع أمريكا، ولن نعترف بإسرائيل. ووفقاً لتوجيهات قائد الثورة، فإننا نواصل دعم المسلمين ومحور المقاومة. ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة بحسب الحاجة؛ فقد يكون دعماً صاروخياً في الميدان، أو ضغطاً سياسياً عبر مسار التفاوض عندما تقتضي الضرورة ذلك».

وأشار إلى أن «الدول الإسلامية باتت تدرك اليوم أن التعاون مع أمريكا وإسرائيل لا يوفّر لها الأمن».

من جانبه، قال رئيس مجلس قيادة حركة حماس، محمد درويش، إن «ما تحقق في التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يمثل انتصاراً كبيراً لمحور المقاومة»، معتبراً أن «جميع بنود التفاهم تصب في مصلحة إيران وتعكس هزيمة للولايات المتحدة».