الخارجية الايرانية: الهجوم على مقر الأونروا عمل إجرامي واعتداء غير مسبوق على الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة هجوم الكيان الصهيوني على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتدمير مباني هذه المؤسسة الأممية.

وأشار بقائي إلى حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها استنادًا إلى الوثائق الدولية، ولا سيما اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، فضلًا عن قواعد القانون الدولي الإنساني، قائلاً: "إن الهجوم على مقر الأونروا واحتلال مباني هذه المؤسسة عمل إجرامي واعتداء غير مسبوق على الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي ردًا فعالًا ومسؤولًا من المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة".

في إشارة إلى الإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية قيام الكيان الصهيوني بتدمير مقر وكالة الأونروا بأنه جزء من سياسته الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، وأشار إلى مسؤولية داعمي الكيان الصهيوني، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، في خلق هذا الوضع.

وفي معرض حديثه عن الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا، أشار بقائي إلى أن استمرار التقاعس عن العمل في مواجهة هذه الأعمال الخطيرة لم يُضعف فعالية ومصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل عرّض السلام والاستقرار الدوليين لتهديدات غير مسبوقة.