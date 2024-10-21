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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م

الحکومة الايرانية تبحث التعاون المشترك مع دول البريكس

الحکومة الايرانية تبحث التعاون المشترك مع دول البريكس

استعرضت الحكومة الايرانية الحلول لإزالة المشاكل والعقبات وتسريع تنفيذ التفاهمات والتعاون المشترك بين إيران ودول البريكس في اجتماع عقد بحضور الرئيس بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الاجتماع أيضا رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية ووزراء الخارجية والطرق وبناء المدن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعدين والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية ومحافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونواب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة بين إيران والدول الأعضاء الأخرى في مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة.

كما قدم الوزراء تقريرا شاملا عن آخر مستجدات التعاون بين إيران ودول البريكس وتسريع المشاريع المشتركة.

يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء إلى روسيا للمشاركة في القمة السنوية السادسة عشرة لمجموعة البريكس 2024 والتي ستعقد في قازان بروسيا في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1949820

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