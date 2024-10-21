اللواء موسوي: القوات المسلحة الايرانية على اتم الاستعداد لتوجيه ضربة قوية للعدو الصهيوني

وافادت وكالة مهر للانباء، انه أکد قائد الجيش الايراني "اللواء عبد الرحيم موسوي"، خلال لقائه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوری الإسلامي، أنه "إذا أخطأ الکیان الصهيوني فإنه حتما سيتلقى ردا حاسما من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي النيابية "إبراهيم رضائي"، بان "اللواء موسوي قدم خلال الاجتماع تقريراً عن أنشطة وخطط وإجراءات الجيش الايراني".

وتابع : اللواء موسوي اشار إلى المناورات المشتركة "آيونز 2024" في شمال المحيط الهندي، وأكد أنها تمت بشكل جيد وبسلطة كاملة ووفقا لخطة موضوعة.

وفي جانب اخر من تصريحات خلال اللقاء هذا، شدد قائد الجيش على، أن "القوات المسلحة مستعدة لتوجيه ضربة قوية للعدو الصهيوني وعلى الأميركيين سحب دعمهم لهذا الکیان الإجرامي القاتل للأطفال".