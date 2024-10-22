  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٣ م

مزاد على خاتم هدية من الشهيد نصرالله في ايران لصالح الشعب اللبناني

مزاد على خاتم هدية من الشهيد نصرالله في ايران لصالح الشعب اللبناني

أعلنت قناة "أفق سيما" عن نيتها المشاركة في مزاد وبيع خاتم هدية من الشهيد السيد حسن نصرالله لصالح الشعب اللبناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي خطوة جديدة استجابةً لنداء قائد الثورة الإسلامية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان، أعلن النائب "مجتبى رحمان دوست " على قناة "أفق سيما" عرض خاتم للشهيد السيد حسن نصرالله في مزاد يذهب ريعه لصالح الشعب اللبناني بمبلغ ابتدائي قدره خمسة مليارات تومان او 113 الف دولار .

وكان النائب في مجلس الشورى الإسلامي "مجتبى رحماندوست" قد تلقى الخاتم كهدية من الشهيد السيد حسن نصر الله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

وأعلنت قناة أفق سيما: "للمشاركة في هذا المزاد، يرجى إرسال الاسم الكامل ورقم الاتصال إلى الرقم 100022."

/انتهى/

رمز الخبر 1949860

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات