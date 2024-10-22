مزاد على خاتم هدية من الشهيد نصرالله في ايران لصالح الشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي خطوة جديدة استجابةً لنداء قائد الثورة الإسلامية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان، أعلن النائب "مجتبى رحمان دوست " على قناة "أفق سيما" عرض خاتم للشهيد السيد حسن نصرالله في مزاد يذهب ريعه لصالح الشعب اللبناني بمبلغ ابتدائي قدره خمسة مليارات تومان او 113 الف دولار .

وكان النائب في مجلس الشورى الإسلامي "مجتبى رحماندوست" قد تلقى الخاتم كهدية من الشهيد السيد حسن نصر الله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

وأعلنت قناة أفق سيما: "للمشاركة في هذا المزاد، يرجى إرسال الاسم الكامل ورقم الاتصال إلى الرقم 100022."

/انتهى/