قائد في حرس الثورة: الكيان الصهيوني أصغر بكثير من أن يهاجم إيران وجهوده يائسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر بقية الله الثقافي والاجتماعي اللواء محمد علي جعفري أكد أن الكيان الإسرائيلي أصغر بكثير من أن يتمكن من مهاجمة إيران.

ولفت إلى أنه بالطبع قد ينفذ الكيان الإسرائيلي هجوما صغيرا يائسا ومحدودا ليقول إنني قمت بالرد، لكنه بالتأكيد لا يستطيع أن يقوم بهجوم يرتقي لمستوى عملية الوعد الصادق2.

أوضح حول كيفية الرد الإيراني في حال قيام الكيان الإسرائيلي بشن هجوم على إيران، أن الرد يعتمد على شدة هجوم العدو، واذا قام بعمل كبير فسيتلقى ردا مضاعفا بعدة مرات واعلنا عن هذا الأمر مرارا وهو ضمن حساباتنا وخططنا منذ زمن طويل للتعامل مع أي اعتداء او صراع.

وتابع أؤكد وأطمئن الشعب أن الصهاينة لن يقوم بأي فعل او شيء يذكر او مُلفت وكل ما يفعلونه هو مجرد جهد يائس.

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