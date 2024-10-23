بالصواريخ النوعية حزب الله يدكّ " قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله، نفذت صباح اليوم الثلاثاء، 3 عمليات نوعية في إطار "سلسلة عمليات خيبر"، حيث وصلت صواريخها إلى حيفا وضواحي "تل أبيب".

وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية، في أولى عملياتها، صباح اليوم، "قبة نيريت" في ضواحي "تل أبيب"، بصواريخ نوعية.

ثم استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمالي غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وبعد ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:50 صباحاً، قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب"، بصلية صاروخية نوعية.

وتأتي هذه العمليات، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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