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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفَين للاحتلال في غور الأردن والجولان السوري

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفَين للاحتلال في غور الأردن والجولان السوري

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،مساء الثلاثاء، أنّها هاجمت هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،مساء الثلاثاء، أنّها هاجمت هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية أن العمليتين "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما وأكّدت المقاومة، الاستمرار في العمليّات وفي "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة، أعلنت عن عمليَتَين منفصلتين في فجر الثلاثاء، حيث استهدفت هدفَين حويَين في غور الأردن وطبريّا المحتلّة بواسطة الطيران المسيّر.

/انتهى/

رمز الخبر 1949874

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