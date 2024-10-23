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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص

مقطع مصور

قاآني يقدم واجب العزاء باستشهاد يحيى السنوار

قاآني يقدم واجب العزاء باستشهاد يحيى السنوار

أعرب قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإيراني العميد اسماعيل قاآني عن تعازيه باستشهاد يحيى السنوار في مكتب حماس بطهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1949888
شیرین سماره

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