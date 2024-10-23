https://ar.mehrnews.com/news/1949888/ ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص رمز الخبر 1949888 إيران السياسة إيران السياسة ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ١١:١٩ ص مقطع مصور قاآني يقدم واجب العزاء باستشهاد يحيى السنوار أعرب قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإيراني العميد اسماعيل قاآني عن تعازيه باستشهاد يحيى السنوار في مكتب حماس بطهران. /انتهى/ رمز الخبر 1949888 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة خرازي: الشهيد السنوار لعب دوراً بارزاً في تطوير قوة حماس وفلسطين خرازي يقدم واجب العزاء باستشهاد "يحيى السنوار" خلال حضوره في مكتب حماس بطهران العميد مسجدي يقدم واجب العزاء باسشتهاد يحيى السنوار سمات الكيان الصهيوني يحيى السنوار خالد القدومي
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