  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠٣ ص

خرازي: الشهيد السنوار لعب دوراً بارزاً في تطوير قوة حماس وفلسطين

خرازي: الشهيد السنوار لعب دوراً بارزاً في تطوير قوة حماس وفلسطين

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن الشهيد السنوار لعب دوراً بارزاً في تطوير قوة حماس وفلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، على هامش مراسم تأبين الشهيد السنوار في مكتب حماس بطهران، للصحافيين: لقد فقدت الأمة الفلسطينية شخصيات عظيمة جداً وكانت شخصية الشهيد السنوار مميزة وكان شخصاً مجاهدا منذ الطفولة حتى آخر لحظة من حياته.

وقال: إن الشهيد السنوار كان له دور بارز في تطوير قوة حماس وفلسطين.

واضاف خرازي: إن السجل التاريخي للنضال الفلسطيني أظهر ذلك بشكل جيد جداً. فقد خسر الشعب الفلسطيني شخصيات عظيمة جداً.

وأشار: من المؤكد أن استشهاده لن يضعف المقاومة الفلسطينية وسيحل محلهم شباب وشخصيات أخرى في محور المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي الغاشم.

/انتهى/

رمز الخبر 1949886

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات