خرازي: الشهيد السنوار لعب دوراً بارزاً في تطوير قوة حماس وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، على هامش مراسم تأبين الشهيد السنوار في مكتب حماس بطهران، للصحافيين: لقد فقدت الأمة الفلسطينية شخصيات عظيمة جداً وكانت شخصية الشهيد السنوار مميزة وكان شخصاً مجاهدا منذ الطفولة حتى آخر لحظة من حياته.

وقال: إن الشهيد السنوار كان له دور بارز في تطوير قوة حماس وفلسطين.

واضاف خرازي: إن السجل التاريخي للنضال الفلسطيني أظهر ذلك بشكل جيد جداً. فقد خسر الشعب الفلسطيني شخصيات عظيمة جداً.

وأشار: من المؤكد أن استشهاده لن يضعف المقاومة الفلسطينية وسيحل محلهم شباب وشخصيات أخرى في محور المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي الغاشم.

/انتهى/