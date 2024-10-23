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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م

مندوب ايران لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني يسعى لتحول لبنان الى غزة اخرى

مندوب ايران لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني يسعى لتحول لبنان الى غزة اخرى

حذر سفير ومندوب ايران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، حذر من ان "الكيان الصهيوني يسعى، في ظل تقاعس المجتمع الدولي، لتحول لبنان الى غزة اخرى".

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير ومندوب ايران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، قال ذلك ، في كلمة له اليوم الاربعاء، خلال اجتماع نظمه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (OCHA) حول اخر التطورات الانسانية في لبنان: "الكيان الصهيوني يسعى، في ظل تقاعس المجتمع الدولي، لتحول لبنان الى غزة اخرى".

واضاف : ان المتوقع بجدّ من المجتمع الدولي في ظل الظروف الراهنة، هو ان يسخر كل ما لديه من طاقات لوقف جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة.

كما طالب المندوب الايراني لدى المنظمة الاممية في جنيف، بتوفير ظروف ارسال المساعدات الاغاثية للمدنيين في تلك المنطقة.

رمز الخبر 1949909

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