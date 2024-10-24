ممثل حماس في طهران: الطوفان الذي اطلقه الشهيد السنوار غير موازين القوى العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال خالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران، خلال مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار: نستذكر الشهداء الذين كانوا مع الشعب طوال معركة طوفان الأقصى وضحوا بحياتهم من أجل الشعب. الشهيد السنوار لا يقول ما لا يستطيع فعله.

وأضاف: علماء الإسلام لهم مكانة محترمة لدى الأمة الإسلامية، وعليهم تعبئة الأمة لمواجهة المجرمين الصهاينة.

وقال ممثل حماس في طهران: إن الشهيد السنوار جاء بطوفان جعلت أمريكا تدرك أنه يشكل تهديدا وجوديا للكيان الصهيوني. هذه الطوفان قلب كل موازين القوى العالمية.

وأضاف: الشهيد السنوار قال إنه لن يسمح ببيع فلسطين وشرف الأمة الإسلامية من خلال عملية التطبيع. وبقول سماحة قائد الثورة فلسطين ستتحرر قريباً، وإن شاء الله سنصلي صلاة النصر معاً في المسجد الأقصى.