ممثل حركة حماس في طهران: يجب إدانة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل حركة حماس في طهران، خالد قدومي، قدم خلال كلمة له أثناء مشاركته بالمسيرة المناهضة للاحتلال في طهران، التحيات للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكوماً وشعباً لوقوفها بجانب الشعب الفلسطيني المضطهد.

وصرح ممثل حركة حماس في طهران: "أكد قائد الثورة الإسلامية أننا نؤمن بأن القدس وفلسطين ستتحرر من براثن الصهاينة، وسنصلي صلاة الشكر في المسجد الأقصى"،كما أضافا سماحته: "إن حماس في قلب فلسطين وفلسطين في قلب العالم الإسلامي".

وفي معرض التعزية والتبريك بشهادة ثلة من القادة الفلسطينيين قال: "الحقيقة أننا في إحدى مراحل المعركة مع عدو فلسطين" ، مؤكداً أن أرواحنا مرتبطة بحماية المقدسات الفلسطينينة ولا يمكن لأحد تفرقتنا.

وأشار قدومي أنهم قدمو عهداً مع أنفسهم ومع الشهداء على مواصلة المقاومة من أجل تحرير القدس.

وحول هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة يوم الجمعة، أكد ممثل حركة حماس في طهران، أن مسؤولية هذا العدوان تقع على عاتق الكيان الصهيوني لأن هذا النظام بدأ هذه الحرب باغتيال قائد المقاومة.

وقال ممثل حركة حماس في طهران: "إن العدو الصهيوني يستحق العقاب في المحاكم الدولية وحقوق الإنسان لقتل مدنيين فلسطينيين واستشهاد 45 شهيدًا"" مؤكداً أن الدم الفلسطيني واحد ولن يستطيع أحد تفريق هذه الأمة.

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