بزشكيان: يمكن للبريكس والدول المستقلة ارساء نظام جديد في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس بزشكيان خلال لقائه اليوم الخميس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة قازان، على تعزيز الوئام الداخلي والعلاقات الودية مع دول الجوار وباقي الدول.

وقال في جانب اخر انه ان لم يكف الكيان الصهيوني عن محاولاته لتوسيع دائرة التصعيد والحرب، فان التصعيد سينتشر في المنطقة برمتها. ان الكيان الصهيوني يقترف أبشع الممارسات الارهابية تحت ذريعة مكافحة الارهاب.

واستطرد يقول ان بريكس والدول المستقلة بوسعها تعزيز العلاقات بينها بمعزل عن الاحادية القطبية وشمولية الدول الغربية وان تعمل على ارساء نظام جديد في العالم.

وقال: ان المستقبل متعلق بالارادات التي تتحرك باتجاه الحرية والعدالة والاستقلال مؤكدا ان الاستعمار لن يقدر على تقييد هذه الارادات.

اما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فقد قال في اللقاء ان عهدا جديدا لتاريخ البشرية قد بدا موضحا ان الدول الغربية تريد مرة أخرى فرض هيمنتها على العالم عن طريق الحرب والعنف والضغوط الاقتصادية والعقوبات، وفي هكذا ظروف فان تعزيز العلاقات بين الدول المستقلة بما فيها ايران وفنزويلا عن طريق السبل العديدة بما فيها التعاون في الاتحادات الاقليمية والدولية مثل بريكس، يعد امرا حيويا.

واكد ان سلوكيات الامريكيين والغربيين في مختلف مناطق العالم، تمثل اعادة انتاج النازية الجديدة والفاشية ولجديدة كما ان الصهيونية هي نوع من العودة الى النازية والفاشية في العالم. ان صراع الصهيونية اليوم لا يقتصر على الاراضي الفلسطينية بل ان الصهيونية هي كالاخطبوط بصدد التحكم بالعالم اجمع.