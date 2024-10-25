 غزة ... مجزرة بخان يونس والاحتلال يكشف خسائره منذ بدء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة عن استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس فجر اليوم.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه غزة تحصي شهداءها نتيجة الغارات العنيفة التي استهدفت عدة مناطق بها، حيث أعلن الدفاع المدني عن سقوط أكثر من 150 مدنيا ما بين شهيد وجريح في قصف للاحتلال على مخيم جباليا.

كما ذكر الدفاع المدني أن الاحتلال يفرض حصارا خانقا على المناطق التي تؤوي نازحين وعلى السكان، ووصف ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا بالكارثة.

وعلى الجبهة اللبنانية، أن إسرائيل نفذت 12 غارة على الضاحية الجنوبية، وتركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

وذكر الدفاع المدني اللبناني فجر الجمعة أن 3 صحفيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

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