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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص

 غزة ... مجزرة بخان يونس والاحتلال يكشف خسائره منذ بدء الحرب

 غزة ... مجزرة بخان يونس والاحتلال يكشف خسائره منذ بدء الحرب

في اليوم الـ385 من العدوان الإسرائيلي، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في خان يونس مما أدى إلى استشهاد نحو 30 شخصا، في حين أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة عن استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس فجر اليوم.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه غزة تحصي شهداءها نتيجة الغارات العنيفة التي استهدفت عدة مناطق بها، حيث أعلن الدفاع المدني عن سقوط أكثر من 150 مدنيا ما بين شهيد وجريح في قصف للاحتلال على مخيم جباليا.

كما ذكر الدفاع المدني أن الاحتلال يفرض حصارا خانقا على المناطق التي تؤوي نازحين وعلى السكان، ووصف ما يحدث في بيت لاهيا وجباليا بالكارثة.

وعلى الجبهة اللبنانية، أن إسرائيل نفذت 12 غارة على الضاحية الجنوبية، وتركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

وذكر الدفاع المدني اللبناني فجر الجمعة أن 3 صحفيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1949943

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