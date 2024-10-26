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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م

الحكومة اليمنية تدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران

الحكومة اليمنية تدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران

أدانت الحكومة اليمنية بشدة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة التضامن مع الشعب والحكومة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحكومة في بيان: "إننا نقف متضامنين مع الشعب والحكومة الإيرانية، اللذين تعرضا لهذا العدوان لالتزامهما الثابت بالدفاع عن حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني المضطهدين، فموقف إيران من القضية الفلسطينية معروف، ودعمها للمقاومة ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي يشكل منارة أمل لشعوب المنطقة".

ورأى البيان أن العدوان الصهيوني على إيران محاولة يائسة لصرف الأنظار عن جرائمه الوحشية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك احتلال أرضه ومحاصرته واعتقال آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما أنه محاولة فاشلة لإضعاف محور الجهاد والمقاومة الذي يعمل بلا كلل من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وكرامته وسيادته.

وأكدت الحكومة دعمها للشعب والحكومة الإيرانية في حقهما في الدفاع عن النفس ضد العدو الإسرائيلي، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذا العدوان الذي لا يستهدف إيران فحسب، بل يستهدف المنطقة بأسرها وشعوبها.

وحيت صنعاء شجاعة الشعب الإيراني وصموده، الذي يواجه العقوبات الاقتصادية والتهديدات منذ عقود، لكنه لم يتراجع عن التزامه بمبادئه وقيمه، مؤكدة على ثقة الحكومة اليمنية من أن الشعب الإيراني سيخرج منتصراً من هذا العدوان، تماماً كما خرج منتصراً من التحديات السابقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949998

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